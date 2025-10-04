Super League: Πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό - Κέρδισε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης - Real.gr

Η ομάδα των Σερρών με αυτή τη νίκη άφησε στην τελευταία θέση τους Αρκάδες.

Ο Πανσερραϊκός υπερίσχυσε του Αστέρα Τρίπολης στο ντέρμπι των ουραγών της Σούπερ Λίγκας κι επικρατώντας με 2-1 στο δημοτικό στάδιο Σερρών σημείωσε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα κι άφησε μόνους στο τέλος του πίνακα τους Αρκάδες, που πραγματοποιούν το χειρότερο ξεκίνημά τους στην μεγάλη κατηγορία.

Τα «λιοντάρια» ξεκίνησαν με επιθετικό πνεύμα και είχαν την πρώτη τελική τους στο 4ο, με το σουτ του Ιβάν από το ύψος της μεγάλης περιοχής να περνά πάνω από το δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Και αφού ο Τιναλίνι απέκρουσε σε κόρνερ ένα απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Άλχο (18΄), οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 21ο λεπτό με κεφαλιά του Ντε Μάρκο, ύστερα από σέντρα του Μπανζάκι.

Το 1-0 επιτάχυνε το ρυθμό του παιχνιδιού, με τους Πελοποννήσιους να χάνουν μεγάλη ευκαιρία στο 37΄ με την άστοχη κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Καλτσά στο δεύτερο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των Σερραίων να πλησιάσουν κοντά στο γκολ, με τον Γκριν να σεντράρει και τον Νανέλι να πιάνει την κεφαλιά και να αστοχεί, όπως συνέβη και στο 45΄+2 σε σουτ του ίδιου.

Η είσοδος του Μπαρτόλο με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου διαφοροποίησε το αγωνιστικό μοτίβο κι έδωσε στον Αστέρα νέα δυναμική.

Οι Αρκάδες έγιναν επιθετικοί και πιεστικοί, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Εμμανουηλίδη στο 50΄ (μεγάλη απόκρουση ο Τιναλίνι) και ισοφάρισε στο 57΄, όταν ο Καλτσάς γύρισε την μπάλα από δεξιά, ο Γκελασβίλι δεν απομάκρυνε σωστά και ο Έντερ έγραψε το 1-1 με σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Στο 61ο και 62ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλες δύο ευκαιρίες με τον Μπαρτόλο, που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Πανσερραϊκού, αλλά στην πρώτη απέκρουσε ο Τιναλίνι και στη δεύτερη η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Κι ενώ οι Τριπολιτσιώτες πίεζαν για το δεύτερο γκολ, ένα απίστευτο λάθος από τους αμυντικούς τους έκανε «δώρο» στη μακεδονική ομάδα το 2-1, στο 88΄: ο Φερνάντεθ έδιωξε πάνω στον Τριανταφυλλόπουλο και η μπάλα έφτασε στον Μάρας, που εκτέλεσε άμεσα δίνοντας μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Tιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69΄ Καλίνιν), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (55΄ Μάρας), Νανέλι (69΄ Φαλέ), Γκριν (83΄ Καρέλης), Μπανζάκι (69΄ Μπρουκς), Ιβάν

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (46΄ Κετού), Φερνάντεθ, Αλμύρας, Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Καλτσάς (78΄ Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μακέντα (70΄ Τζοακίνι)