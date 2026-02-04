Super League: Ψάχνει «διπλό» κορυφής στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός - Real.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη (18:30, Novasports Prime) σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική της Super League. Στόχος του Ολυμπιακού είναι η νίκη σε μία δύσκολη έδρα που θα τον φέρει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην Τρίπολη. Οι ερυθρόλευκοι, μετά την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League, χάρη στο 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, πήραν στο φινάλε την ισοπαλία με 1-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και, εφόσον επικρατήσουν σήμερα, θα περάσουν στην κορυφή, έστω με παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ.

Κάτι που έχουν κάνει ήδη μια φορά στην τρέχουσα σεζόν, να κερδίσουν δηλαδή στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», αφού στις 24/9/25 είχαν επικρατήσει με 2-1 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να παραταχθεί με αρκετές αλλαγές, καθώς θα συνεχίσει να έχει δύσκολα παιχνίδια, αφού την Κυριακή (8/2, 21:00) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο νεοαποκτηθέντας Κλέιτον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Ελ Κααμπί και Πιρόλα, που δεν έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης.

Πέρα από τους τραυματίες Μακέντα και Χαραλαμπόγλου, δεν είναι διαθέσιμοι για τους Αρκάδες οι τιμωρημένοι Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο και Ιβάνοφ. Από την άλλη, κανονικά βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του ο νεοαποκτηθέντας μεσοεπιθετικός Στέφαν Μίτροβιτς.

Να σημειωθεί ότι το «Θόδωρος Κολοκοτρώνης» θα είναι απόψε κατακόκκινο, μιας και περισσότεροι από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στις κερκίδες.

Αστέρας Τρίπολης (Ράσταβατς): Παπαδόπουλος – Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης – Γιαμπλόνσκι, Τσίκο – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού – Όκο.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο – Μουζακίτης, Σιπιόνι – Λουίς, Τσικίνιο, Μαρτίνς – Ταρέμι.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

