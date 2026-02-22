Super League: «Στάση» του ΠΑΟΚ στη Λάρισα (1-1) - Real.gr

Τρίτη διαδοχική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε, αλλά η ΑΕΛ δεν τα παράτησε και πήρε την ισοπαλία 1-1 για την 22η αγωνιστική της Super League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ευτύχησε να προηγηθεί στο 14ο λεπτό, με τον Χατσίδη να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από ασταθή απομάκρυνση του Αναγνωστόπουλου από γύρισμα του Γιακουμάκη από αριστερά.

Η ΑΕΛ όμως είχε απάντηση, κάνοντας το 1-1 στο 61′ με δυνατό αριστερό σουτ του Σαγκάλ εντός περιοχής έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά από αριστερά.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα φάνηκε να κάνουν την ανατροπή με τον Μούργο να σουτάρει και τον Κένι να βάζει αυτογκόλ στο 90+7′, αλλά το γκολ να ακυρώνεται για χέρι έπειτα από on-field review.

Έτσι ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς νίκη για τρίτο σερί ματς, μετά τα ντέρμπι με Άρη και ΑΕΚ, και έμεινε στην τρίτη θέση και στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, με ένα ματς λιγότερο.

Στο 6ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Μιχαηλίδης έκανε την προβολή, αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα προς τους συμπαίκτες του.

Στο 14′ ο Χατσίδης μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα και ο ΠΑΟΚ σκόραρε στην πρώτη του τελική στο ματς. Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη, ο Γιακουμάκης έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Αναγνωστόπουλος δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε και ο Χατσίδης με το στήθος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

Η φάση εξετάστηκε για το αν ο Γιακουμάκης ήταν οφσάιντ όταν δέχθηκε την μπάλα, όμως το γκολ μέτρησε κανονικά.

Στο 25′ ο Σάντσες, που ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, κατέβασε την μπάλα και σούταρε άουτ έπειτα από ωραία πάσα του Ζαφείρη. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σαγκάλ δοκίμασε ένα σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Μιχαηλίδη και κατέληξε στην αγκαλιά του Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ στο 32′ όταν ο Οζντόεφ έπαιξε κάθετα για τον Ζίβκοβιτς που έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Γιακουμάκης από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα άουτ. Η ευκαιρία του Γιακουμάκη “άξιζε” 0.67 xGoals. Φυσικά εάν ο Έλληνας φορ σκόραρε, η φάση θα εξετάζονταν για πιθανό οφσάιντ.

Στο 37′ ο Γιακουμάκης πλάσαρε με το δεξί από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε μερικά εκατοστά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ΑΕΛ.

Λίγο έλειψε η ΑΕΛ να ισοφαρίσει στο 38′, όταν ο Σίστο σούταρε με το δεξί από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους πέρασε στο ματς για τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής, καθώς ο Παβλένκα δεν μπόρεσε να συνεχίσει έπειτα από μια σύγκρουση που είχε στο πρώτο ημίχρονο με τον Σαγκάλ.

Η ΑΕΛ όμως κατάφερε να ισοφρίσει στο 61′ με τον Σαγκάλ. Ο Κακουτά εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Σαγκάλ πλάσαρε με το αριστερό για το 1-1.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου άλλαξε σχηματισμό στο 68′ παίζοντας με δύο φορ. Ο Γερεμέγεφ πήγε στο πλευρό του Γιακουμάκη, με τους Καμαρά, Ζαφείρη στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Τάισον στα δύο άκρα.

Λίγο πριν το φινάλε μάλιστα οι βυσσινί έχασαν σπουδαία ευκαιρία, με τον Κακουτά να αστοχεί στην κενή εστία έπειτα από λάθος του Τσιφτσή.

Η ΑΕΛ βρήκε το γκολ με τον Μούργο να μπαίνει στην περιοχή από δεξιά και να πλασάρει με το αριστερό, η μπάλα χτύπησε στον Κένι και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αφού η φάση εξετάστηκε στο VAR όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Μούργου.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Μακόν (89′ Αποστολάκης), Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγκάλ (82′ Μούργος), Σίστο (59′ Κακουτά), Τούπτα (89′ Πέρες).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Σάντσες (87′ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ (68′ Καμαρά), Χατσίδης (68′ Γερεμέγεφ), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

