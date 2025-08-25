Super League: Στη Λειβαδιά «πέφτει η αυλαία» της πρεμιέρας - Real.gr

Λεβαδειακός και Κηφισιά, ρίχνουν την αυλαία (19:30) της πρεμιέρας στη Super League, καθώς τίθενται αντιμέτωποι στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περυσινής σεζόν ενώ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στα «μεγάλα σαλόνια». Επιπλέον και οι δύο έρχονται από προκρίσεις στο Κύπελλο, καθώς ο Λεβαδειακός νίκησε με 2-1 στην Ευκαρπία τον Μακεδονικό, ενώ η Κηφισιά απέκλεισε στην διαδικασία των πέναλτι την Αναγέννηση Καρδίτσας (1-1, 3-2).