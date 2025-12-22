Super League: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Λεβαδειακός - Κέρδισε 2-0 τον Πανσερραϊκό - Real.gr

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το 2025 η ομάδα της Βοιωτίας που βρίσκεται στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις» ο Λεβαδειακός, που επικράτησε 2-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και πατάει πλέον σταθερά στην 4η θέση της κατάταξης της Super League. Με τον αγώνα αυτόν έκλεισε η 15η αγωνιστική και η δραστηριότητα στην λίγκα για το 2025. Τα γκολ πέτυχαν ο Βέρμπιτς στο 57΄ και ο Πεντρόσο στο 89΄. Όσο για τον Πανσερραϊκό, που ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες μετά τις αποβολές του Τιναλίνι (39΄) και του Γεωργιάδη (88΄), παραμένει ουραγός με τις ελπίδες παραμονής να περιορίζονται όλο και περισσότερο.

Η ομάδα-έκπληξη του πρωταθλήματος ήταν σαφώς ανώτερη στο πρώτο ημίχρονου, διάστημα στο οποίο δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να «ενοχλήσουν» τον Ανάκερ. Στο 39΄ ο γκολκίπερ Τιναλίνι αντίκρισε κόκκινη κάρτα που ανέτρεψε τον Παλάσιος έξω από την περιοχή.

Το μόνο που έλειπε από τους Βοιωτούς ήταν το γκολ. Αυτό το βρήκαν στο β΄ ημίχρονο, όταν ο Βέρμπιτς έκανε επίδειξη τεχνικής με ένα άψογο σουτ από το ύψος της περιοχής και άνοιξε το σκορ στο 57΄. Ο Πανσερρραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και είχε κάποιες καλές στιγμές, ειδικά σε προσπάθεια του Μάρας στο 69΄, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έμεινε για 5ο συνεχόμενο ματς χωρίς γκολ και γνώρισε ακόμα μία ήττα, την οποία «υπέγραψε» ο Πεντρόσο με κεφαλιά στο 89΄ από εκτέλεση φάουλ του Παλάσιος.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63΄ Ιβάν), Ομεόνγκα (82΄ Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42΄ Τσομπανίδης), Καρέλης (63΄ Μάρας).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσοκάι, Συμελίδης (78΄ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Λαγιούς (87΄ Μανθάτης), Μπάλτσι (46΄ Βέρμπιτς, 65΄λ.τρ. Πεντρόσο), Όζμπολτ (65΄ Γκούμας).