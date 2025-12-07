Super League: Τα φώτα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ-Άρης – Στη Λάρισα ο Παναθηναϊκός, με Ατρόμητο η ΑΕΚ - Real.gr

Δεύτερο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες μέρες, μετά το 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης», με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 19:30 τον Άρη στην Τούμπα, για την τελευταία στροφή του πρώτου γύρου στη Super League

Την Τετάρτη, ο Γιακουμάκης «έκλεψε» στις καθυστερήσεις τον βαθμό για τον «Δικέφαλο του Βορρά», με τον Άρη να χάνει τη δυνατότητα να βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στην έδρα του για να παραμείνει κοντά στην κορυφή, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θέλει να… ανταποδώσει τη ζημιά στον συμπολίτη, στερώντας του βαθμούς.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 17:00 από την Τρίπολη, όπου ο Αστέρας φιλοξενεί τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο, οι Αρκάδες έχουν ανοδική πορεία, μετρώντας τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις. Οι Βοιωτοί από την άλλη, κάνουν την καλύτερη σεζόν τους, όντας σε τροχιά τετράδας, αλλά και στην οκτάδα του Κυπέλλου.

Στις 17:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στον κάμπο την ΑΕΛ, σε μια ιδιαίτερη αναμέτρηση. Οι «πράσινοι» θέλουν το «διπλό» για να μη χάσουν άλλο έδαφος και ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει από τους παίκτες του μεγαλύτερη συγκέντρωση και λιγότερα λάθη. Οι «βυσσινί» βρίσκονται σε δύσκολη θέση, μετρώντας έξι σερί ήττες, μαζί με αυτή από τον Ατρόμητο στο Κύπελλο και ο Στέλιος Μαλεζάς φαίνεται πως θα κάτσει σήμερα για τελευταία φορά στον πάγκο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ κοντράρεται στις 21:00 με τον Ατρόμητο, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, που εκτείνεται ήδη σε πέντε ματς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε καλή κατάσταση και περιμένει… επιστροφές παικτών που θα τη βοηθήσουν. Οι Περιστεριώτες ψάχνουν τα πατήματά τους και θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της ΑΕΛ την Τετάρτη, σπάζοντας το αρνητικό σερί των πέντε ηττών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 13ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας – Λεβαδειακός (Novasports 2)

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (Novasports Prime)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr