Super League: Ξεκίνημα της 11ης αγωνιστικής σε Τρίπολη και Φάληρο - Real.gr

Μετά από δύο εβδομάδες διακοπής, λόγω των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, η Super League επιστρέφει δυναμικά, με την 11η αγωνιστική. Σήμερα διεξάγονται δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 20:00 τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή, για να μπορέσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στις υποχρεώσεις της στο Champions League. Οι Περιστεριώτες από την άλλη, έχουν να κερδίσουν τους Πειραιώτες από τον Οκτώβριο του 2017, αλλά κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Ντούσαν Κέρκεζ στον πάγκο.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στις 19:30, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός θα προσπαθήσουν να «χτίσουν» πάνω στις καλές εμφανίσεις τους τελευταίου μήνα, με Κρις Κόλμαν και Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο τους αντίστοιχα. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι εντός έδρας, ενώ τα «καναρίνια» εμφανίζονται πιο αποτελεσματικά εσχάτως στην επιθετική τους λειτουργία, κερδίζοντας έδαφος στη βαθμολογία.

Αστέρας Τρίπολης (Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ντάνι Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβανόφ, Σιλά, Τζανδάρης, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού, Τζοακίνι.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Μπουχαλάκης, Μανρίκε, Κουντούρης, Εστέμπαν, Μάτσαν, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (Novasports Prime)

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (Novasports 2)

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Άρης (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2)

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)