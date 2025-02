Super Bowl: Πρωταθλητές οι Φιλαδέλφεια Ιγκλς για δεύτερη φορά στην ιστορία τους - Nίκησαν τους Κάνσας Σίτι Τσιφς του Γιώργου Καρλαύτη

Η άμυνα των Ιγκλς ήταν απλώς αξεπέραστη, εξουδετερώνοντας τον ηγέτη των Τσιφς, Πάτρικ Μαχόουμς, ενώ στην επίθεση ο δικός τους quarterback, Τζέιλεν Χερτς, ηγήθηκε με δύο πάσες για touchdown, καθώς η Φιλαδέλφεια πήρε εκδίκηση για την ήττα του 2023 από τους Τσιφς στο Super Bowl 57.

Ο Χερτς αναδείχθηκε MVP ενώ έκανε και ρεκόρ σε αγώνα του Super Bowl με 72 rushing yards (Τρέξιμο με την μπάλα, οι περισσότερες γιάρδες που έχει τρέξει ποτέ ένας quarterback σε τελικό).

SUPER BOWL CHAMPIONS!

