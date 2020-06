Super League: Οι αγώνες-κλειδιά των play off και play out

Η Super League επέστρεψε στη δράση με την πρώτη αγωνιστική των play off και play out. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δεύτερη θέση των play off που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και στη μάχη που γίνεται στα play out για την αποφυγή του υποβιβασμού.