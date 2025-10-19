Superleague: Δώρο Ντραγκόφκσι και ισοπαλία, 1-1, το Άρης-Παναθηναϊκός - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται νωρίς στην έδρα του Άρη και παρά το γεγονός πως έμοιαζε ικανός να φύγει με το «διπλό», εν τέλει αρκέστηκε στην ισοπαλία. Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ παρουσιάστηκε στιβαρό και κατάφερε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να σκοράρει. Ο Τάσος Δώνης ήταν ο «ήρωας», καθώς σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της ομάδας του, χάρη σε ένα τεράστιο λάθος του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Πλέον, οι Θεσσαλονικείς είναι 6οι με 11 βαθμούς, ενώ οι Αθηναίοι βρίσκονται μία θέση πίσω, έχοντας μόλις 9 πόντους μετά από έξι ματς.

Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό. Μόλις στο 3′, οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με τον Σφιντέρσκι να σκοράρει σε τετ α τετ απέναντι από τον Διούδη, μετά από φανταστική κάθετη πάσα του Καλάμπρια. Η συνέχεια δεν επεφύλασσε σπουδαίες ευκαιρίες, με αμφότερες τις ομάδες να επιβάλλουν το ρυθμό τους, με τους Αθηναίους να το καταφέρνουν σε πρώτη φάση. Οι γηπεδούχοι είχαν μία καλή στιγμή με τον Φαντιγκά στο 28′, όμως ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε. Στο 39′ «άγγιξαν» την ισοφάριση με τον Καντεβέρε, όμως ο Πολωνός τερματοφύλακας απέκρουσε.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν με τρεις αλλαγές στο δεύτερο μέρος. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε με τον Τσέριν στο 48′, όταν ένα ωραίο πλασέ του πέρασε οριακά εκτός. Ο ρυθμός ήταν αρκετά χαμηλός, γεγονός που δεν βοηθούσε τον Άρη στην αναζήτηση της ισοφάρισης. Εν τέλει αυτή ήρθε στο 75′, όταν ο Γιαννιώτας γύρισε στον Δώνη μέσα στην περιοχή, εκείνος είδε τον Ντραγκόφσκι να σταματάει σε πρώτη φάση την μπάλα, όμως στη συνέχεια του “γλίστρησε” κάτω από το σώμα του, με το 1-1 να αποτελεί γεγονός. Οι γηπεδούχοι πήραν αυτοπεποίθηση κι επιχείρησαν να κάνουν την ανατροπή, την ώρα που ο Κόντης πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές. Μία εξ αυτών, ο Πάντοβιτς, έκανε μία φανταστική ατομική ενέργεια στο όριο της περιοχής, “έστρωσε” στον Τετέ και ο Βραζιλιάνος πλάσαρε από κοντά, όμως είδε τον Διούδη να πραγματοποιεί μία σπουδαία επέμβαση.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (79′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Σίστο (68′ Γιαννιώτας), Γένσεν, Αλφαρελά (46′ Δώνης), Καντεβέρε (46′ Μορόν).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (70′ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (90′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (82′ Σιώπης), Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί (82′ Τζούριτσιτς), Σβιντέρσκι (71′ Γερεμέγεφ).