Swiss Open: Δύσκολη πρόκριση για τον Τσιτσιπά

Το παιχνίδι διακόπηκε για μερικά λεπτά, όμως λίγο αργότερα ο 20χρονος Σέρβος απείλησε με τριπλό set-point (0/40), αλλά ο Τσιτσιπάς κατάφερε να το σβήσει ισοφαρίζοντας σε 5-5, πριν φτάσει στη νίκη με 7-6.

Πιο βατός ο...δρόμος στο 2ο σετ για τον Τσιτσιπά, ο οποίος προηγήθηκε με 4-2 και στη συνέχεια με 5-2 για να φτάσει στη νίκη με 6-3.

Στα προημιτελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Φάμπιο Φονίνι, ο οποίος κέρδισε με 3-6, 7-6(5), 7-5 τον Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας.

In it to win it ??

Number one seed @steftsitsipas is into the last 8 in Gstaad, defeating Medjedovic 7-6 6-3#ATPGstaadpic.twitter.com/yBS22CRdqG