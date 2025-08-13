Quantcast
Συμπαίκτες και Μπαπέ αποχαιρέτησαν τον Ντοναρούμα - Real.gr
13:45, 13/08/2025
Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αρκετοί -μέχρι εχθές- συμπαίκτες του, έσπευσαν ατον αποχαιρετήσουν, όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος έγραψε σε σχετική ανάρτηση «ευχαριστώ για όλα Νο 1», αλλά και οι Ντεσιρέ Ντουέ, Ασράφ Χακίμι, Πρεσνέλ Κιμπεμπέ.

Ομοίως έπραξε και ο Κιλιάν Μπαπέ, συμπαίκτης του «Τζίτζι» κατά την διάρκεια της θητείας του στην γαλλική ομάδα, αναρτώντας ένα εικονίδιο με καρδιά, κάτω από την ανάρτηση του Ιταλού διεθνή παίκτη στο Instagram.

