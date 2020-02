Συγκινεί η σύζυγος του Κόμπι Μπράιαντ - Το νέο της μήνυμα

Πηγή: filathlos.gr

«Με την αγάπη μου, τον Κόμπι. Να απολαμβάνετε κάθε δευτερόλεπτο δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί δεν γνωρίζετε πότε θα φύγουν από αυτό τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Τα κορίτσια μου κι εγώ ευγνωμονούμε τα εκατομμύρια ανθρώπων που μας έχουν εκφράσει την συμπαράσταση και αγάπη τους σε αυτή την τραγική στιγμή. Σας ευχαριστούμε για τις προσευχές σας. Φυσικά και τις έχουμε ανάγκη», έγραψε.

With my love Kobe. Enjoy every second next to your loved ones, because you never know when they will leave this world.

Share my message

Thank you all for the support you give us.

?????????#Kobe#KobeRIP#KobeByrant#Love#KobeAndGigi#Mambapic.twitter.com/zdPZOXmQi4