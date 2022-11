Συγκινεί ο Λουίς Ενρίκε: «Σήμερα η κόρη μου θα γινόταν 13, όπου κι αν είσαι σε αγαπάμε»

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Όχι μόνο γιατί παίζουμε με τη Γερμανία, αλλά και γιατί η κόρη μου, Τσάνα, θα γινόταν 13 ετών. Αγάπη μου, όπου κι αν είσαι, σε αγαπάμε».

Luis Enrique: "Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would be turning 13 years old. My love, wherever you are, we love you." pic.twitter.com/hgAP8ewwDR