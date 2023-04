Συγκλονιστικό βίντεο: Οι τελευταίες στιγμές της 18χρονης βολεϊμπολίστριας πριν πέσει από το παράθυρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αθλήτρια έπεσε από το παράθυρο του ξενοδοχείου όπου διέμενε η ομάδα Ιγκόρ Γκοργκοντζόλα Νοβάρα, ενώ όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, ακόμη και αυτό της αυτοκτονίας.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ, ενώ χαμός επικρατεί στα social media καθώς ήταν από τα ανερχόμενα αστέρια του ιταλικού βόλεϊ.

Della MVP all’ultimo Europeo Under 19, di una che ieri sera, a 18 anni, era in una semifinale di Champions col Novara, ti aspetti di poter parlare chissà per quanti anni. Tante emozioni da raccontare. Non puoi nemmeno considerare l’idea di tutta una vita da immaginare#JuliaItumapic.twitter.com/yj42gBcalE