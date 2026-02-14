Super League: «Σύγκρουση τετράδας» στην Λιβαδειά – Κρίσιμες «μάχες» σε Αγρίνιο και Βόλο - Real.gr

Η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει με αναμετρήσεις που έχουν έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον σε όλα τα «μέτωπα», από τη μάχη της παραμονής μέχρι τη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών εισιτηρίων και του τίτλου.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (17:00) σε ένα ματς με ξεκάθαρο χαρακτήρα «εξάποντου». Οι δύο ομάδες βρίσκονται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τους Αγρινιώτες 12ους με 19 βαθμούς και τους Αρκάδες 13ους με 18, γεγονός που κάνει το διακύβευμα τεράστιο. Ο Παναιτωλικός πήρε ψυχολογία μετά το εμφατικό 4-1 επί της ΑΕΛ, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να δείχνει επιθετική αποτελεσματικότητα, αλλά να εξακολουθεί να προβληματίζει αμυντικά. Από την άλλη, ο Αστέρας έρχεται από το 2-0 επί του Βόλος, ωστόσο η εκτός έδρας παρουσία του παραμένει αδύναμο σημείο, ενώ οι απουσίες στην άμυνα δυσκολεύουν τα πλάνα του Μίλαν Ράσταβατς.

Στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος κοντράρεται με τον Άρης σε μία μάχη με φόντο την 6η θέση. Οι Θεσσαλοί βρίσκονται σε παρατεταμένη αγωνιστική κρίση, με έξι διαδοχικές ήττες, κάτι που οδήγησε στην αποχώρηση του Χουάν Φεράντο και την επιστροφή του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο. Στον αντίποδα, ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει σταθερότητα, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις στην απόδοσή του, αλλά παραμένοντας επικίνδυνος σε κάθε έδρα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στη Βοιωτία, εκεί όπου ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακός (19:30, NovaSports Prime) σε μία αναμέτρηση με διαφορετικά, αλλά εξίσου ισχυρά κίνητρα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ και ήττα στο πρωτάθλημα, ωστόσο πραγματοποιούν εξαιρετική σεζόν και παραμένουν δυνατά στη μάχη της τετράδας και ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, παρά τις σημαντικές απουσίες.

Για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι έχει χαρακτήρα «πρέπει». Η ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκός στο «Καραϊσκάκης» τον άφησε στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, διατηρώντας απόλυτα ρευστή τη μάχη του τίτλου. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει πάση θυσία το «διπλό» για να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή και να χτίσει ψυχολογία ενόψει της πρώτης αναμέτρησης του UEFA Champions League με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν τη στήριξη του κόσμου τους στη Λιβαδειά, ενώ αγωνιστικά ο Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί απουσίες και περιορισμούς, αφήνοντας εκτός τους Ταρέμι και Ορτέγκα, με τον τιμωρημένο Ποντένσε επίσης εκτός. Στα θετικά, η επιστροφή του Πιρόλα προσφέρει μία επιπλέον λύση στα μετόπισθεν. Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχε εξελιχθεί σε θρίλερ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 3-2 χάρη σε γκολ του Τσικίνιο στις καθυστερήσεις.

Με τη μάχη της σωτηρίας, της εξάδας και του τίτλου να κορυφώνεται, η 21η αγωνιστική υπόσχεται ένταση και καθοριστικές εξελίξεις, με τον Ολυμπιακό να παίζει ίσως το πιο κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι του μέχρι το επόμενο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος – Άρης

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

17:30 Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Πανσερραϊκός