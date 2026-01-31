Συλλυπητήρια της ΕΟΚ για την απώλεια του Παναγιώτη Κρέτση - Real.gr

Συλλυπητήρια ανακοίνωση, στην οποία ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. «εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80», εξέδωσε σήμερα (31/1) η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σε αυτή αναφέρεται:

«O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. «Καλό ταξίδι», Παναγιώτη».