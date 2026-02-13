Quantcast
Συμφωνία ΑΕΚ – Μάνταλου για νέο συμβόλαιο - Real.gr
real player

Συμφωνία ΑΕΚ – Μάνταλου για νέο συμβόλαιο

08:04, 13/02/2026
Συμφωνία ΑΕΚ – Μάνταλου για νέο συμβόλαιο

Η συμφωνία ΑΕΚ – Πέτρου Μάνταλου είναι πλέον γεγονός με τον αρχηγό της Ένωσης να συνεχίζει για άλλη μια χρονιά με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Οι κιτρινόμαυροι, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον 34χρονο διεθνή μέσο, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει, αφού ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες, μονοετή επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα στην οποία βρίσκεται από το 2014 έχοντας κατακτήσει σε αυτά τα χρόνια δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και το νταμπλ τη σεζόν 2022/2023.

Ο Πέτρος Μάνταλος των 419 συμμετοχών – και των 68 γκολ/110 ασίστ με την φανέλα της ΑΕΚ – με αυτόν τον τρόπο παραμένει στο… σπίτι του αφού θα υπογράψει ένα συμβόλαιο καρδιάς που θα τον κρατήσει στην Ένωση τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε πανεπιστήμιο

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε πανεπιστήμιο

09:19 13/02
Ξεκινά σήμερα η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου - Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σταύρος Παπασταύρου

Ξεκινά σήμερα η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου - Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σταύρος Παπασταύρου

09:09 13/02
Μπαρτζώκας: Nα μη βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο

Μπαρτζώκας: Nα μη βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο

09:00 13/02
Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό - Τραυματίες στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ από ουκρανικό χτύπημα

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό - Τραυματίες στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ από ουκρανικό χτύπημα

09:00 13/02
Το λάθος που κάνουν οι 9 στους 10 στο πρώτο ραντεβού

Το λάθος που κάνουν οι 9 στους 10 στο πρώτο ραντεβού

08:45 13/02
Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος

Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας λόγω νέας κατολίσθησης – Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος

08:44 13/02
Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

08:30 13/02
Βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις

Βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις

08:26 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved