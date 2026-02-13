Συμφωνία ΑΕΚ – Μάνταλου για νέο συμβόλαιο - Real.gr

Η συμφωνία ΑΕΚ – Πέτρου Μάνταλου είναι πλέον γεγονός με τον αρχηγό της Ένωσης να συνεχίζει για άλλη μια χρονιά με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Οι κιτρινόμαυροι, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον 34χρονο διεθνή μέσο, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει, αφού ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες, μονοετή επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα στην οποία βρίσκεται από το 2014 έχοντας κατακτήσει σε αυτά τα χρόνια δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και το νταμπλ τη σεζόν 2022/2023.

Ο Πέτρος Μάνταλος των 419 συμμετοχών – και των 68 γκολ/110 ασίστ με την φανέλα της ΑΕΚ – με αυτόν τον τρόπο παραμένει στο… σπίτι του αφού θα υπογράψει ένα συμβόλαιο καρδιάς που θα τον κρατήσει στην Ένωση τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr