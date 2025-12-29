Quantcast
«Συμφωνία Παναθηναϊκού-Γκρέμιο για Τετέ» - Real.gr
real player

«Συμφωνία Παναθηναϊκού-Γκρέμιο για Τετέ»

11:35, 29/12/2025
«Συμφωνία Παναθηναϊκού-Γκρέμιο για Τετέ»

Σύνοψη από το

  • Η Γκρέμιο φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση στους πράσινους, η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.
  • Ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά, με τον παίκτη να επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του στην ομάδα που ξεκίνησε.
  • Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, θα φανεί άμεσα, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του τριφυλλιού και ενδεχόμενη απουσία του Τετέ θα δείξει πολλά.
Η Γκρέμιο θέλει τον Τετέ και στη Βραζιλία τονίζουν πως επήλθε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει ο παίκτης στο Πόρτο Αλέγκρε.

Η Γκρέμιο φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση στους πράσινους, η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά, με τον παίκτη να επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του στην ομάδα που ξεκίνησε.

Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, θα φανεί άμεσα, μιας και σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του τριφυλλιού και ενδεχόμενη απουσία του Τετέ θα δείξει πολλά.

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved