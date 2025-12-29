«Συμφωνία Παναθηναϊκού-Γκρέμιο για Τετέ» - Real.gr

Η Γκρέμιο θέλει τον Τετέ και στη Βραζιλία τονίζουν πως επήλθε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει ο παίκτης στο Πόρτο Αλέγκρε.

Η Γκρέμιο φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση στους πράσινους, η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά, με τον παίκτη να επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του στην ομάδα που ξεκίνησε.

Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, θα φανεί άμεσα, μιας και σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του τριφυλλιού και ενδεχόμενη απουσία του Τετέ θα δείξει πολλά.

🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪 🗞️ Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP — Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 29, 2025

