Συμφώνησε και με Πιρόλα ο Ολυμπιακός - Real.gr

Συμφώνησε και με Πιρόλα ο Ολυμπιακός

11:50, 09/11/2025
Μετά τον Κοστίνια ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία και με τον Λορέντσο Πιρόλα για επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε την είδηση αυτή στην ιστοσελίδα του, επισημαίνοντας ότι το νέο deal έχει διάρκεια μέχρι και το 2028, ενώ οι ερυθρόλευκοι έχουν και οψιόν για να αυξηθεί η διάρκεια του για ακόμη έναν χρόνο.

Το συμβόλαιο που είχε ο Πιρόλα με τους Πειραιώτες ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.


 

