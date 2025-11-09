Συμφώνησε και με Πιρόλα ο Ολυμπιακός - Real.gr

Μετά τον Κοστίνια ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία και με τον Λορέντσο Πιρόλα για επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε την είδηση αυτή στην ιστοσελίδα του, επισημαίνοντας ότι το νέο deal έχει διάρκεια μέχρι και το 2028, ενώ οι ερυθρόλευκοι έχουν και οψιόν για να αυξηθεί η διάρκεια του για ακόμη έναν χρόνο.

Το συμβόλαιο που είχε ο Πιρόλα με τους Πειραιώτες ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

.@olympiacosfc, in chiusura il rinnovo di Lorenzo Pirola fino al 2028 con opzione per il 2029https://t.co/fzXZeHOAir — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 8, 2025



