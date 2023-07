Συμπτώματα ίωσης στην Εθνική Εφήβων και άλλες πέντε ομάδες του Eurobasket U18 - Η ανακοίνωση της FIBA

Γεγονός που φέρνει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο της αλλαγής στο πρόγραμμα των αυριανών αγώνων.

Με το υπάρχον πρόγραμμα, η Εθνική Εφήβων θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία στις 16:30 με στόχο τη νίκη - πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U18.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ένας αριθμός από παίκτες και μέλη της αντιπροσωπείας από έξι ομάδες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα ίωσης. Οι ομάδες που έχουν επηρεαστεί είναι η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Τουρκία. Ο ακριβής λόγος της αρρώστιας και η διάγνωση δεν έχουν γίνει ακόμη.

Όλοι όσοι έχουν πληγεί είναι υπό άμεση παρακολούθηση από τους γιατρούς των ομάδων και τις τοπικές αρχές.

Η FIBA, η Σερβική Ομοσπονδία και οι τοπικοί διοργανωτές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και θα μεταφέρουν νεότερα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης αναφορικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η FIBA εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους όσοι έχουν πληγεί».

