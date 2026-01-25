Συνέχισε με νίκη επί του Αμαρουσίου ο Παναθηναϊκός - Real.gr

Οι πολλές απουσίες δεν επηρεάσαν τον Παναθηναϊκό, απέναντι στην τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα, Μαρούσι.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα, με 92-81, στο Telekom Center Athens, με τον αρχηγό τους Κώστα Σλούκα να μετρά 10 πόντους, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κερδισμένα φάουλ και 1 κόψιμο.

Αν και το Μαρούσι αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό και προηγήθηκε με +12 (9-21), οι «πράσινοι» αντέδρασαν, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, προσπέρασαν και έκτοτε δεν απειλήθηκαν.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στη 2η θέση με 29 βαθμούς (14-1), ενώ το Μαρούσι μετρά 18 βαθμούς (3-12) και ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με τον Πανιώνιο.

Το «τριφύλλι» αγωνίστηκε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Ντίνο Μήτογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ. Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε ο Τι Τζέι Σορτς, με 13 πόντους και 6 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Βασίλης Τολιόπουλος (12π. και 4 ασίστ), Τζέριαν Γκραντ (11π. με 3/4 τρίποντα), Ρογκαβόπουλος (10π.) και Φαρίντ (10π.). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μάζεψε 10 ριμπάουντ και σημειώσε 8 πόντους.

Από το Μαρούσι ξεχώρισε ο Μαξίμ Σαλάς, με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσάνταλη, Αθανασιάδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (1), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 11 (3), Φαρίντ 10, Ερνανγκόμεθ 8 (1), Καλαϊτζάκης 3 (1), Χολμς 6, Σλούκας 10 (2), Σαμοντούροβ 9 (1), Τολιόπουλος 12 (2)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σαλάς 20 (2), Κινγκ 6, Καλαϊτζάκης 5 (1), Ντε Σόουζα 13, Περάντες 2, Πάπας 6 (2), Καρακώστας, Μέικον 13 , Ρέινολντς 9 (3/7 τρίποντα), Χατζηδάκης, Κουζέλογλου 2, Γιαννόπουλος 5 (1)