Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός: 94-71 το Περιστέρι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συνέχεια στο αήττητο του στην Greek Basketball League έδωσε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την άμυνά τους από τη δεύτερη περίοδο και δεν αισθάνθηκαν πίεση από το Περιστέρι μέχρι το τελικό 94-71, με το οποίο έγραψαν το 16/16. Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 6-9.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (24-27), ο Ολυμπιακός εστίασε στην άμυνα και περιορίζοντας το Περιστέρι στους 11 πόντους μέχρι το ημίχρονο, άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά μέχρι να πετύχει και την ανατροπή στο 13΄ με τον Λαρεντζάκη (31-29) και να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +6 (44-38) χωρίς να πατήσει γκάζι.

Με διάρκεια στην άμυνα και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αγώνα και μετά από τέσσερα σερί τρίποντα (1 Ντόρσεϊ, 2 Πίτερς, 1 Τζόσεφ) εκτόξευσε τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +22 (67-45) στο 29΄ και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε…

Κορυφαίος των νικητών, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Σάσα Βεζένκοφ, ο Άλεκς Πίτερς με 29 πόντους (4/8 τρίποντα), ενώ από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 16.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71