Συνεχίζει το «κυνήγι» της κορυφής η Μίλαν - Real.gr

Η Μίλαν πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A και παραμένει στο «κυνήγι» του τίτλου και της πρωτοπόρου Ίντερ.

Οι «ροσονέρι» επιβλήθηκαν με 1-0 της Λέτσε, για την 21η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος και παρέμειναν στο -3 από τους «νερατζούρι».

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού, μένοντας για έκτη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο» (μετρούν 5 ήττες και 1 ισοπαλία).

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Φίλκρουγκ, ο οποίος στο 76ο λεπτό βρήκε δίχτυα και χάρισε το «χρυσό τρίποντο» στους Μιλανέζους.