Συνεχίζουν τα φαβορί στο τουρνουά τένις του Σινσινάτι - Real.gr

Ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη), χρειάσθηκε τρία σετ για να νικήσει τον Βόσνιο, Νταμίρ Τζουμχούρ με 6-1, 2-6, 6-3 για τον δεύτερο γύρο του Masters 1000, που διεξάγεται στο Σινσινάτι.

Ο Ισπανός τενίστας, νικητής στο εφετινό Ρολάν Γκαρός, αντιμετώπισε δυσκολίες από τον αντίπαλο του στο δεύτερο σετ, ενώ δεν είχε αγωνισθεί μετά από τον τελικό του Γουίμπλεντον στα μέσα Ιουλίου, όπου ηττήθηκε από τον Ιταλό, Γιανίκ Σίνερ (Νο 1 στον κόσμο).

Στον επόμενο γύρο, ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο, Χαμάντ Μετζέντοβιτς (Νο 72).

Παράλληλα, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3), νίκησε τον Αμερικανό, Νίσες Μπασαβαρέντι με 6-3, 6-3., ενώ στον επόμενο γύρο προκρίθηκε και ο Αμερικανός, Μπεν Σέλτον, μετά την αποχώρηση του Αργεντινού, Ούγκο Καραμπέλι.

Στις γυναίκες, οι Αμερικανίδες, Κόκο Γκοφ και Τζέσικα Πεγκούλα εξασφάλισαν την πρώτη τους νίκη εναντίον της Κινέζας, Γουάνγκ Ξιν με 6-3, 6-2 και της Αυστραλής, Κίμπερλι Μπίρελ με 6-4, 6-3, αντίστοιχα.