Συνελήφθη στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Real.gr

Ο παίκτης της Βίρτους Μπολόνια, Λούκα Βιλντόζα, και η σύζυγός του, Μιλίτσα, συνελήφθησαν σύμφωνα με ρεπορτάζ της il Resto del Carlino, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στη Μπολόνια!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Αργεντινός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μπλόκαρε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια άρπαξε έναν διασώστη από τον λαιμό. Οι αστυνόμοι επενέβησαν άμεσα, συλλαμβάνοντας τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Όπως αναφέρεται, η ένταση δημιουργήθηκε όταν ένα ασθενοφόρο, καθ’ οδόν προς ένα επείγον περιστατικό, σταμάτησε κοντά στο στάδιο PalaDozza για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση. Ο Βιλντόζα άναψε τα φώτα του αυτοκινήτου του και φώναξε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Η κατάσταση ξέφυγε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο παίκτης συνάντησε ξανά το ίδιο όχημα. Φέρεται να φρέναρε μπροστά του και να εμπόδισε την πορεία του, ενώ όταν οι διασώστες σταμάτησαν για να ζητήσουν εξηγήσεις, ο Βιλντόζα τους επιτέθηκε φραστικά και ακινητοποίησε έναν από αυτούς από τον λαιμό.

Η σύζυγός του, Μιλίτσα, φέρεται επίσης να ενεπλάκη, τραβώντας τα μαλλιά ενός διασώστη και σπρώχνοντάς τον. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κοντινό περιπολικό, με τις αρχές να επεμβαίνουν άμεσα. Το ζευγάρι συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.

🚨😱 Luca Vildoza arrested in Bologna by the police together with his wife, Milica Vildoza Italian newspaper il Carlino: ‘He allegedly provoked and then attacked, without reason, a Croce Rossa crew who were travelling in an ambulance along the avenues to rescue an injured… pic.twitter.com/1SUnCKN2f2 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 16, 2025

Πηγή: filathlos.gr