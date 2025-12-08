Συνελήφθη στο Λονδίνο 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής της Πρέμιερ Λιγκ για βίαιη επίθεση – Στο νοσοκομείο το θύμα - Real.gr

Ποδοσφαιριστής της Premier League συνελήφθη στο Λονδίνο με την υποψία δύο κατηγοριών επίθεσης και μίας διαμάχης.

Ο παίκτης, ο οποίος δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, είναι 29 ετών και διεθνής με την χώρα του.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, ένας κρατούμενος δεν μπορεί να κατονομαστεί μέχρι να απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες εναντίον του. Όπως αναφέρει η Marca και αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, η αστυνομία συνέλαβε τον ποδοσφαιριστή την Παρασκευή το βράδυ.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάφορα τραύματα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του.

Ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.