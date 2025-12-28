Σύρραξη στο Μπουλς-Μπακς μετά από κάρφωμα του Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην επιστροφή του στη δράση μετά από 25 ημέρες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταιγιστικός.

Ο “Greek Freak” σκόραρε 29 πόντους σε 25 λεπτά στη νίκη των Μπακς επί των Μπουλς στο Σικάγο, με το τελευταίο του καλάθι, ένα κάρφωμα ενώ το ματς είχε κριθεί, να οδηγεί σε σύρραξη στο “United Center”.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς κι ο Κόμπι Γουάιτ ζήτησαν από τον Αντετοκούνμπο να απολογηθεί, εκείνος προσπάθησε να αποχωρήσει χωρίς να δώσει συνέχεια, αλλά οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν κουβάρι, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει κάτι άσχημο.

Δείτε το βίντεο:

Bucks-Bulls HEATED after Giannis windmill 😳 CHAOS. pic.twitter.com/5ubOlLlZXE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025



Πηγή: filathlos.gr