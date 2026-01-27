Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Real.gr

Η αθλητική κοινότητα της Ελλάδα θρηνεί τον χαμό 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία. Οι τραγωδίες δεν ξεχωρίζουν χρώματα και φανέλες και σύσσωμος ο ελληνικός αθλητισμός, ΠΑΕ, ΚΑΕ, Ομοσπονδίες και οργανωμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων εξέδωσαν ανακοινώσεις συμπαράστασης και συλλυπητηρίων.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».

Η ανακοίνωση της Super League

«Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».

Συλλυπητήρια από ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνη Ολυμπιακό

Τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία εξέφρασαν μέσω ανακοινώσεων η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση».

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός προέβη στην εξής ανάρτηση: «Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν άδικα τη ζωή τους, ταξιδεύοντας για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβασή τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Κουράγιο στις οικογένειές τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Ανείπωτη θλίψη για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σε ανάρτησή του, σημείωσε: «Καλό ταξίδι αετόπουλα».

H κοινή ανακοίνωση των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ του Άρη

Σύσσωμες οι διοικήσεις των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ Άρη εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κοινή ανακοίνωση των “κίτρινων” αναφέρει:

«Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Άρης εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Η ανακοίνωση του Ατρόμητου

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που πενθεί έναν αδιανόητο χαμό.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Τα λόγια στερεύουν. Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί. Όλοι πενθούμε μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στέκεται με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο, με μοναδικό σκοπό να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα».

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η Ελλάδα του αθλητισμού είναι ενωμένη στο πένθος. Όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως χρωμάτων και αντιπαλοτήτων, στέκονται δίπλα στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των φιλάθλων που δεν θα επιστρέψουν ποτέ από αυτό το ταξίδι.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί!

Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αυτός ο πόνος δεν έχει επιστροφή…”

Η ανακοίνωση της Θύρας 7

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει

Η ανακοίνωση της Θύρας 13

Η Θύρα 13 με ποστάρισμα εξέφρασε την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία με τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία. Ο σύνδεσμος οργανωμένων φιλάθλων του Παναθηναϊκού “Θύρα 13” έκανε ένα λιτό και συνάμα δυνατό ποστάρισμα αναφορικό με την ανείπωτη τραγωδία και τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.

Σε μαύρο φόντο και με λευκά και πράσινα γράμματα έγραψαν: “Καλό ταξίδι αετοί. Θύρα 13”, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την οδύνη τους για μια τραγωδία στην οποία τα λόγια είναι περιττά.

Έτσι με τη σειρά τους και επίσημα οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εκφράστηκαν για ένα δυστύχημα που αφαόρεσε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους που ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.