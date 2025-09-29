Τα καταστήματα ΟΠΑΠ γίνονται... αφετηρία για συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Real.gr

Quantcast
Τα καταστήματα ΟΠΑΠ γίνονται… αφετηρία για συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

17:45, 29/09/2025
 Πώς θα διεκδικήσεις μία από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ.

Η προετοιμασία για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας συνεχίζεται με ένταση, το σώμα και το μυαλό προθερμαίνονται για την πρόκληση και όλες οι προπονήσεις οδηγούν …στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Εκεί, όσοι δρομείς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στη μεγάλη δρομική γιορτή, μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ.

Δείτε το βίντεο:

Δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 8 Οκτωβρίου

Ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, προσφέρει δωρεάν 2.300 συμμετοχές για τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run.

Έως και τις 8 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να επισκέπτονται 150 επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Αθήνα, για να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να συμμετάσχουν σε κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου, για την ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τις 2.300 δωρεάν θέσεις. Η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ και να διεκδικήσετε μια από τις δωρεάν συμμετοχές στον Μαραθώνιο πατήστε εδώ.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα του ΣΕΓΑΣ για να οριστικοποιήσουν και επικυρώσουν τη συμμετοχή τους. Τον αγωνιστικό αριθμό τους και το υλικό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τα παραλάβουν από το κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου υπέβαλαν αίτηση, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και τον μοναδικό αριθμό συμμετοχής τους.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

 

