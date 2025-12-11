Quantcast
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής - Real.gr
real player

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:47, 11/12/2025
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο Ολυμπιακός θα χάσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς ο 32χρονος επιθετικός θα βρεθεί στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών θα απουσιάσει δεδομένα από τις 15 Δεκεμβρίου, όταν και είναι η ημερομηνία αποδέσμευσης των διεθνών κατά τη FIFA, έως τουλάχιστον τις 31 Δεκεμβρίου που ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων.

Γεγονός που σημαίνει ότι ο Μαροκινός στράικερ θα χάσει τα παιχνίδια με τον Ηρακλή (17/12, 18:00) για το Κύπελλο Ελλάδας και με την Κηφισιά (20/12, 20:30) για την Stoiximan Super League, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα τον αγώνα για το Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ (03/01, 21:00).

Τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ξεκινούν στις 3 Ιανουαρίου, με τη φάση των 16 να ολοκληρώνεται στις 6/1. Τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 10 Ιανουαρίου και αν το Μαρόκο φτάσει μέχρι εκεί, ο Ελ Κααμπί θα χάσει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (10/01) για την Stoiximan Super League.

Εάν δε το Μαρόκο φτάσει μέχρι τον τελικό (18/1), τότε ο Ελ Κααμπί δεν θα παίξει ούτε απέναντι στον Αστέρα AKTOR (17/1) και θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το κρίσιμο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (20/1) για το Champions League.

Τα ματς που θα χάσει δεδομένα ο Ελ Κααμπί:

  • 17/12, Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός – Ηρακλής
  • 20/12, Super League, Ολυμπιακός – Κηφισιά

Αν το Μαρόκο παίξει στους 16, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς:

  • 03/01, Super Cup, Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Αν το Μαρόκο παίξει στα προημιτελικά, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς:

  • 10/01, Super League, Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Αν το Μαρόκο παίξει στον τελικό, ο Ελ Κααμπί θα χάσει:

  • 17/01, Super League, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
  • 20/01, Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

23:33 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved