Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής - Real.gr

Ο Ολυμπιακός θα χάσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς ο 32χρονος επιθετικός θα βρεθεί στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών θα απουσιάσει δεδομένα από τις 15 Δεκεμβρίου, όταν και είναι η ημερομηνία αποδέσμευσης των διεθνών κατά τη FIFA, έως τουλάχιστον τις 31 Δεκεμβρίου που ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων.

Γεγονός που σημαίνει ότι ο Μαροκινός στράικερ θα χάσει τα παιχνίδια με τον Ηρακλή (17/12, 18:00) για το Κύπελλο Ελλάδας και με την Κηφισιά (20/12, 20:30) για την Stoiximan Super League, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα τον αγώνα για το Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ (03/01, 21:00).

Τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ξεκινούν στις 3 Ιανουαρίου, με τη φάση των 16 να ολοκληρώνεται στις 6/1. Τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 10 Ιανουαρίου και αν το Μαρόκο φτάσει μέχρι εκεί, ο Ελ Κααμπί θα χάσει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (10/01) για την Stoiximan Super League.

Εάν δε το Μαρόκο φτάσει μέχρι τον τελικό (18/1), τότε ο Ελ Κααμπί δεν θα παίξει ούτε απέναντι στον Αστέρα AKTOR (17/1) και θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το κρίσιμο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (20/1) για το Champions League.

Τα ματς που θα χάσει δεδομένα ο Ελ Κααμπί:

17/12, Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός – Ηρακλής

20/12, Super League, Ολυμπιακός – Κηφισιά

Αν το Μαρόκο παίξει στους 16, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς:

03/01, Super Cup, Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Αν το Μαρόκο παίξει στα προημιτελικά, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς:

10/01, Super League, Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Αν το Μαρόκο παίξει στον τελικό, ο Ελ Κααμπί θα χάσει: