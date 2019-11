Τα βίντεο του θριάμβου του Τσιτσιπά στο Λονδίνο - Οι καλύτερες φάσεις, η απονομή, οι πανηγυρισμοί

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος έγινε ο έκτος νεώτερος σε ηλικία τενίσταςω που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, πανηγύρισε με την ψυχή του όταν σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή στο Λονδίνο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε, επίσης, ο έβδομος τενίστας που κατακτά τον τίτλο στα ATP Finals στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση βάζοντας το όνομά του σε μια λίστα με τενίστες θρύλους όπως ο Τζον Μάκενροου, ο Ίλιες Ναστάζε και ο Σταν Σμίθ.

Ξεχωριστές ήταν οι στιγμές των πανηγυρισμών του Τσιτσιπά με την ομάδα που τον στηρίζει σε όλη του την μεγαλειώδη πορεία στα κορτ.

Και φυσικά ξεχωριστή ήταν η αγκαλιά που επιφύλαξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην μητέρα του.

Celebrating with those who matter the most O?@StefTsitsipas#NittoATPFinalspic.twitter.com/3CinBMbQaj