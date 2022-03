Τα δάκρυα της Σάκκαρη για την πρόκριση στον τελικό του Indian Wells: Δούλεψα όλη τη ζωή μου για να βρεθώ εδώ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Για τον αγώνα με τη Μπαντόσα: "Ανησυχούσα, επειδή η Πάουλα παίζει διαφορετικά από τις άλλες παίκτριες. Έπρεπε να έχω πίστη. Πίστεψα στον εαυτό μου και έχω χάσει τα λόγια μου. Σημαίνει πολλά αυτό για εμένα και την ομάδα μου. Είναι σπουδαία στιγμή για εμένα".

Για τον τελικό της Κυριακής (20/3) με τη Σφιόντεκ: "Ανυπομονώ. Ξέρω καλά την αντίπαλό μου, είναι υπέροχη παίκτρια, απίστευτη παίκτρια. Τη σέβομαι και τη θαυμάζω. Θα είναι απίστευτη μάχη και για τις δυο μας. Ξέρω ότι και οι δυο μας θέλουμε να νικήσουμε".

"I work my entire life to get to this, to the late stages of the tournaments. It means a lot to me." ??@mariasakkari | #IndianWellspic.twitter.com/J8D9yrW1J9