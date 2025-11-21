Ταεκβοντό: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Αριστείδης Ψαρρός, «αργυρές» οι Ασημάκη και Κλακάλα - Real.gr

Η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ταεκβοντό Εφήβων - Νεανίδων, που διεξάγεται στην Ελβετία επεφύλαξε σπουδαίες συγκινήσεις για τα «ελληνικά χρώματα».

Οι Έλληνες πρωταθλητές πρωταγωνίστησαν με την συμμετοχή σε τρεις τελικούς, κατακτώντας ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια.

Ο Αρης Ψαρρός στα -55κ. απέδειξε ότι δικαίως ανήκει στην «ελίτ» του αθλήματος, καθώς μετά την τεράστια επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, όπου «έγραψε Ιστορία», όντας ο μικρότερος σε ηλικία αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο (σ.σ. χάλκινο), «έλαμψε» και στην Ελβετία.

Ο νεαρός πρωταθλητής κατέκτησε με άνεση το χρυσό μετάλλιο και παιάνισε προς τιμήν του ο Εθνικός ύμνος. Ο Ψαρρός στον τελικό της κατηγορίας νίκησε με 2-0 τον Ιταλό Τουιαρ.

Πράλληλα, εξαιρετική πορεία πραγματοποίησαν και οι Λαμπρινή Ασημάκη και Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίες με διαδοχικές νίκες έφτασαν έως τον τελικό. Η Λαμπρινή Ασημάκη στα -49κ. νίκησε διαδοχικά με 2-0 τις Μακας (Βοσνία Ερζεγοβινη), Γκαρσια (Ισπανία) και Βοκοσενκο (Ουκρανία). Στον τελικό δεν μπόρεσε να νικήσει τη Νίκιτς από την Σερβία και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Η Μαγδαληνή Κλακάλα (-52κ.) με σπουδαίες εμφανίσεις έφτασε έως τον τελικό! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε διαδοχικά με 2-0 την Πολωνή Βοσκόβιακ, την Σταναερτς (Βέλγιο) και την Τουρκάλα Ουζουνκαβνταρ, αλλά στον τελικό έχασε με 2-0 από την Ραντιτς (Κροατία) και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.