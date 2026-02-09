Τελικός Κυπέλλου Χάντμπολ: ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού για την κούπα - Real.gr

Το κλειστό του Καματερού ετοιμάζεται για έναν τελικό αντάξιο της ιστορίας των δύο κορυφαίων ομάδων του ελληνικού χάντμπολ. ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα (09/02, 17:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Κύπελλο Ελλάδας, σε μια μάχη που υπόσχεται ένταση, ρυθμό και υψηλό επίπεδο.

Η ΑΕΚ έρχεται στον τελικό με αυτοπεποίθηση, μετά το 36-31 επί του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στον δεύτερο ημιτελικό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έδειξε σοβαρότητα, πειθαρχία και ποιότητα, με τον Τοριάνι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και τους Παναγιώτου, Κουκουλά και Ματέους να στηρίζουν ιδανικά το πλάνο της Ένωσης. Αυτή θα είναι η 11η παρουσία της ΑΕΚ σε τελικό Κυπέλλου, με στόχο το έκτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Απέναντί της, ο Ολυμπιακός έρχεται από μια επιβλητική εμφάνιση και άνετη νίκη με 35-23 επί του ΓΑΣ Κιλκίς. Με εξαιρετική άμυνα, πλουραλισμό στην επίθεση και πρώτο σκόρερ τον Σούργκιελ, οι ερυθρόλευκοι έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλουν να προσθέσουν το τέταρτο Κύπελλο στη συλλογή τους. Η ομάδα του Νέναντ Κλιάιτς ανέβασε ρυθμό από νωρίς, ξέφυγε στο σκορ και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.