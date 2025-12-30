Τελικός Ολυμπιακού-ΟΦΗ: Αυτός είναι ο Έλληνας διαιτητής του Super Cup, Ολλανδοί στο VAR - Real.gr

Ο διεθνής διαιτητής Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) για να διευθύνει τον τελικό του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔ, βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας) και Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας), ενώ τέταρτος ο Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας). Στο VAR θα βρίσκεται ο Πάουλους Φαν Μπέκελ από την Ολλανδία, με AVAR τον Ρίχαρντ Μάρτενς, επίσης από την Ολλανδία.

Τέλος, ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, θα παρακολουθήσει τον τελικό ως παρατηρητής, σηματοδοτώντας την επιστροφή της μεγάλης γιορτής του Super Cup στο Ηράκλειο μετά από χρόνια.