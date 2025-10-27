Τέλος από τον Ηρακλή ο Σιγάλας - Real.gr

Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελεί ο Γιώργος Σιγάλας, με τον Έλληνα προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.

Ο coach Σιγάλας ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας και αποτέλεσε τον βασικότερο συντελεστή της αλλαγής και της πορείας προς την άνοδο στη GBL.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ηρακλής θα του είναι πάντα ευγνώμων και θα τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.

Η ΚΑΕ Ηρακλής εύχεται στον Γιώργο Σιγάλα καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».