Τέλος εποχής: Ο Μπουσκέτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα γήπεδα - Real.gr

Το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας πλησιάζει για τον Σέρχιο Μπουσκέτς, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι ο Ισπανός μέσος θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το φινάλε της εφετινής σεζόν στο MLS.

Προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, ο Μπουσκέτς αγωνίστηκε επί 18 χρόνια στους «μπλαουγκράνα», μετρώντας πάνω από 700 εμφανίσεις, εννέα πρωταθλήματα και τρία Champions League. Στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι, του Τζόρντι Άλμπα και του Λουίς Σουάρες μετακόμισε το 2023 στο Μαϊάμι, όπου κατέκτησε το Leagues Cup και το Supporters’ Shield.

Με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας πραγματοποίησε 143 συμμετοχές, κατακτώντας το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική και το Euro 2012 σε Πολωνία και Ουκρανία.

«Ήρθε η ώρα να πω αντίο. Είμαι χαρούμενος, περήφανος και ευγνώμων για αυτή την απίστευτη πορεία σχεδόν 20 χρόνων», ανέφερε σε μήνυμά του ο 37χρονος άσος, που θα ολοκληρώσει την καριέρα του στα πλέι οφ του MLS.