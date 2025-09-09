Τέλος και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Άρη - Real.gr

Η συνεργασία του Μαρίνου Ουζουνίδη με τον Άρη έλαβε και επίσημα τέλος.

Οι Θεσσαλονικείς, με λιτή ανακοίνωση, επισημοποίησαν την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος κάθισε στον πάγκο της ομάδας για μόλις 22 παιχνίδια.

Με ρεκόρ 10-6-6 και έναν βαρύ αποκλεισμό από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League για απολογισμό, ο Ουζουνίδης αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Άρη. Πλέον αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.