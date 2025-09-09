Quantcast
Τέλος και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Άρη - Real.gr
real player

Τέλος και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Άρη

11:35, 09/09/2025
Τέλος και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Άρη

Η συνεργασία του Μαρίνου Ουζουνίδη με τον Άρη έλαβε και επίσημα τέλος.

Οι Θεσσαλονικείς, με λιτή ανακοίνωση, επισημοποίησαν την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος κάθισε στον πάγκο της ομάδας για μόλις 22 παιχνίδια.

Με ρεκόρ 10-6-6 και έναν βαρύ αποκλεισμό από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League για απολογισμό, ο Ουζουνίδης αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Άρη. Πλέον αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved