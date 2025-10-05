Τέλος ο Παντελίδης από τον Αστέρα AKTOR - Real.gr

Η ήττα στις Σέρρες (1-2) αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.

Το κάκιστο ξεκίνημα των Αρκάδων, που με μόλις 2 βαθμούς σε 6 αγώνες και η -κατά συνέπεια- τελευταία θέση που καταλαμβάνουν στο βαθμολογικό πίνακα, καθιστούσε πολύ δύσκολη την παραμονή του Έλληνα προπονητή.

Ο Παντελίδης είχε αναλάβει καθήκοντα πριν από ένα χρόνο (10/10/2024) και οδήγησε τους Πελοποννήσιους σε 39 παιχνίδια, με απολογισμό 15 νίκες, 6 ισοπαλίες, 18 ήττες.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη.

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».