«Τέλος» ο Ράσταβατς από τον ΟΦΗ - Real.gr

Παρελθόν από τον πάγκο του ΟΦΗ αποτελεί ο Μίλαν Ράσταβατς, καθώς η κρητική ομάδα ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργαίας τους.

Ο Σέρβος τεχνικός αποχωρεί έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας στο Ηράκλειο, έχοντας ως κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά από 35 χρόνια.

Οι «ασπρόμαυροι» κινούνται ήδη για τον αντικαταστάτη του, με τον Χρήστο Κόντη -που πρόσφατα αποχώρησε από το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού- να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Μέχρι τότε, την ευθύνη των προπονήσεων και του επικείμενου αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή θα έχει ο Στέλιος Βενετίδης, ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Milan Rastavac και τους συνεργάτες του, Goran Saula και Vladimir Ilic.

Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2024 και υπό την καθοδήγησή του ο ΟΦΗ δήλωσε «παρών» στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από 35 χρόνια, για τρίτη φορά στην ιστορία του και συμμετείχε στα play offs “ 5-8” του πρωταθλήματος.

Milan, Goran, Vladimir, γράψατε τα ονόματά σας σε μια ιστορική στιγμή της ομάδας μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα.

Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρα σας!».