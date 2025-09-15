Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Παρελθόν κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Ρουί Βιτόρια, με τον Πορτογάλο προπονητή να αποχωρεί από το τριφύλλι έπειτα από 11 μήνες!

Ο 55χρονος τεχνικός πιστώνεται εξ ολοκλήρου το κάκιστο ξεκίνημα των πράσινων στο πρωτάθλημα, το οποίο τους έχει φέρει στο -8 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ένα ματς λιγότερο.

Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή για τη συνέχεια των υποχρεώσεών του

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».