«Τέλος» από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Σαντ-Ρος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 29χρονος άσος αγωνίστηκε σε 10 αναμετρήσεις για τη Euroleague έχοντας μέσο όρο 5,5 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 0,7 κλεψίματα σε 18,9 λεπτά συμμετοχής, ενώ οι μέσοι όροι του στη VTB League ήταν 6,5 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 22,3 λεπτά συμμετοχής.

Ο πρόεδρος της «ομάδας του στρατού», Αντρέι Βατούτιν, δήλωσε για τον Σαντ-Ρος: «Ήταν απλά άλλη μια επιχειρηματική απόφαση. Προσπαθήσαμε σκληρά να βρούμε οικονομική στήριξη για να κρατήσουμε τον Χάουαρντ στο ρόστερ, επειδή σε σύντομη περίοδο εδώ απέδειξε ότι είναι πολύτιμος παίκτης και εξαιρετικός συμπαίκτης. Δυστυχώς, λόγω της περικοπής στον προϋπολογισμό και του οικονομικού προβλήματος που προκαλείται από την πανδημία, δεν έχουμε περιθώρια ελιγμών, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας επιπλέον δαπάνες. Αφήνουμε τον Σαντ-Ρος να φύγει με λύπη και με ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που μας προσέφερε στην προηγούμενη σεζόν. Ευχόμαστε ειλικρινά στον Χάουαρντ την καλύτερη τύχη».

Thank you, Howard!

Our club used the contract option to release Howard Sant-Roos.#CSKAbasketpic.twitter.com/XZiPwxidXQ