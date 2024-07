Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Σίκμα - Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

«Ευχαριστούμε Λουκ Σίκμα για την προσφορά σου. Ήσουν ένας πραγματικός παίκτης ομάδας. Καλή τύχη στις μελλοντικές σου προσπάθειες» αναφέρει το ποστ του Ολυμπιακού για τον 35χρονο που αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Luke Sikma thank you for your service! You've been a true team player! Best of luck in your future endeavors!