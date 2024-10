Τέλος εποχής: Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρεται από τα γήπεδα

Ο Ναδάλ αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκε και από τα επόμενα τουρνουά, λόγω ανησυχιών για τη φυσική κατάστασή του.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

pic.twitter.com/7yPRs7QrOi