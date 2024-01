«Τέλος» και τυπικά ο Γκάι από τον Παναθηναϊκό

Ο Γκάι αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βαλένθια υπογράφοντας διετές συμβόλαιο στο «τριφύλλι», ωστόσο, η παρουσία του πέρασε... σχεδόν απαρατήρητη, εάν εξαιρέσει κανείς το πολύ καλό ματς που έκανε στο ντέρμπι της Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Σε 8 ματς που αγωνίστηκε στην EuroLeague πέτυχε συνολικά 32 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, παίζοντας 10:38'' κατά μέσο όρο. Στην Basket League έπαιξε σε 6 αγώνες με μέσο όρο 6.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 21:59'' λεπτά συμμετοχής.

Thank you, @kylejguy ????

We wish you all the best for the future ????#WeTheGreens#paobcaktorpic.twitter.com/wayWClH1ff