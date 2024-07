Τέλος ο Λούντζης από τον Ολυμπιακό - Η επόμενη ομάδα του

«Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου».

???? Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου!

???? Thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC! We wish you all the best in your career! #OlympiacosBC#WeAreOlympiacosBC… pic.twitter.com/XKvzCoaPbC