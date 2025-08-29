Τένις - Άνετη πρόκριση για τον Αλκαράθ στον 4ο γύρο του US Open - Real.gr

Επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι με 6-2, 6-4, 6-0, φτάνοντας παράλληλα στη 80ή του νίκη σε Grand Slam.

Το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του US Open εξασφάλισε ο Κάρλος Αλκαράθ, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι με 6-2, 6-4, 6-0, φτάνοντας παράλληλα στη 80ή του νίκη σε Grand Slam.

Ο Ισπανός, Νο2 του ταμπλό και πρωταθλητής του 2022, συνεχίζει την εξαιρετική πορεία του μέσα στο 2025, με απολογισμό 42 νίκες και μόλις 2 ήττες από τον Απρίλιο. Παρά ένα σύντομο ιατρικό τάιμ άουτ για ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, ο Αλκαράθ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και προκρίθηκε με στιλ.

«Ήταν απλώς προληπτικό το τάιμ άουτ. Ζήτησα τον φυσιοθεραπευτή για να είμαι σίγουρος. Νιώθω καλά», δήλωσε ο 21χρονος μετά τον αγώνα στο Arthur Ashe Stadium, κατευνάζοντας τις όποιες ανησυχίες.

Ο Αλκαράθ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, παίρνοντας δύο μπρέικ στο πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Νταρντέρι υπέπεσε σε τρία διπλά λάθη πριν χάσει ξανά το σερβίς του με backhand άουτ. Ο Ιταλός αντέδρασε προσωρινά, ισοφαρίζοντας με μπρέικ από τη βασική γραμμή, όμως στο 9ο γκέιμ ο Αλκαράθ ζήτησε ιατρική βοήθεια, δηλώνοντας ενόχληση στο δεξί γόνατο.

Το πρόβλημα ωστόσο δεν επηρέασε την απόδοσή του. Ο Αλκαράθ πήρε το δεύτερο σετ εκμεταλλευόμενος νέο διπλό λάθος του αντιπάλου του στο σετ πόιντ, και στο τρίτο σετ ήταν καταιγιστικός: έκανε δύο μπρέικ με υποδειγματικά χτυπήματα (backhand και forehand αντίστοιχα) και σφράγισε τη νίκη όταν ο Νταρντέρι έστειλε την μπάλα άουτ στο ματς πόιντ.

«Έπαιξα εξαιρετικό τένις, γενικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση και είμαι περήφανος γι’ αυτό», τόνισε ο νεαρός Ισπανός, ο οποίος στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Γάλλων Μπενζαμέν Μπονζί ή Αρτούρ Ριντερνές.