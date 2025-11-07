Τένις - Hellenic Championship: Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Χάνφραν και πέρασε στον τελικό - Real.gr

Την πρόκριση του Νόλε είδε από κοντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.5) νίκησε 6-3,6-4 τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν (Νο. 117) μετά από 1.19:07 και προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος κυνηγάει τον 101ο τίτλο του σε επίπεδο τουρνουά, κατάφερε να νικήσει στον 199ο ημιτελικό του σε επίπεδο τουρνουά, φτάνοντας στην 201η νίκη του.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή από τον ημιτελικό που ακολουθεί, ανάμεσα στον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι (Νο.9) να αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 52).

Είναι γνωστό ότι ο πρωθυπουργός είναι λάτρης του τένις και έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά ένα μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού για το τένις.