Τένις: Ο Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στην αναβίωση του «Battle of the Sexes» 52 χρόνια μετά - Real.gr

Ο Νικ Κύργιος ήταν ο νικητής στον αγώνα επίδειξης με αντίπαλη την Αρίνα Σαμπαλένκα, αναμέτρηση η οποία αποτέλεσε την αναβίωση του «Batlle of the Sexes», όταν το 1973 η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς σε αγώνα στο Χιούστον.

Σε έναν αγώνα που είχε τον χαρακτήρα του special event, αφού διεξήχθη στην «Coca Cola Arena» στο Ντουμπάι, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-3) της Λευκορωσίδας.

And that’s all she wrote! Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Άλλαξαν οι κανόνες

Οι διοργανωτές προέβησαν σε τρεις αλλαγές στους κανονισμούς του αγώνα, ώστε να μειωθεί η βιολογική διαφορά ανάμεσα στους δύο αθλήτές ώστε να είναι πιο ίσες οι πιθανότητες.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα έγινε ένα σερβίς ανά πόντο, το ματς έληξε στα δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων, ενώ, η Νο1 τενίστρια του κόσμου θα αγωνίστηκε σε μικρότερο γήπεδο, με τη δικιά της πλευρά στο κορτ να είναι κατά 9% μικρότερη από εκείνη του Ελληνοαυστραλού τενίστα.

Τα αρνητικά σχόλια στα social media δεν ήταν λίγα, καθώς υποστήριζαν πώς ο συγκεκριμένος αγώνας θίγει σημαντικά το γυναικείο τένις.

The world’s biggest tennis fan. Ronaldo in the house for the Battle of the Sexes 🤩 pic.twitter.com/Z0wmO5OlDN — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Ο αγώνας στο Ντουμπάι παρακολουθήθηκε από πλήθος διασήμων, με τον Ρονάλντο το Φαινόμενο να ξεχωρίζει στις εξέδρες ως ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους.